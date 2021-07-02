Евро-2020: Италия побеждает Бельгию после первого тайма 2:1

Бельгия сумела отыграть один мяч на добавленной минуте первого тайма.

В первые 12 минут итальянцам удалось открыть счет с помощью Леонардо Бонуччи, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. На 31-й минуте полузащитник Николо Барелла точно пробил по воротам Тибо Куртуа и вывел свою команду вперед. На 44-й минуте Лоренцо Инсинье красивым ударом отправил мяч в дальний верхний угол и удвоил преимущество Италии. После пропущенного гола бельгийцы практически сразу получили право на пенальти, а Ромелу Лукаку сократил разрыв между бельгийцами.