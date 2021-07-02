Алексей Сорокин: Санкт-Петербург сделал все для успешного проведения Евро-2020

Российская Федерация сделала все возможное, чтобы матчи чемпионата Европы по футболу прошли в Санкт-Петербурге. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор Оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин.

«Я считаю, что не мы должны оценивать успехи евроорганизации в Санкт-Петербурге, а те, на кого были направлены наши усилия - болельщики, журналисты, наши партнеры, - сказал Сорокин. - В целом мне кажется, что в этих условиях было сделано все возможное».

Матчи в Санкт-Петербурге проходили при 50 процентной заполняемости стадиона.