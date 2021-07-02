Источник: РФС рассматривает кандидатов на должность главного тренера

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает отставку главного тренера сборной России Станислава Черчесова. В ближайшие дни должен начаться переговорный процесс между РФС и представителем наставника национальной сборной о расторжении контракта, сообщает РБК.

По словам источника, стороны обсудят условия расторжения контракта Черчесова со сборной России. В это время также будет сформирован список новых кандидатов на пост главного тренера национальной сборной по футболу. По предварительным данным, в список войдут два отечественных специалиста и пять иностранных.

По итогам Евро-2020 сборная России не смогла выйти из группы и заняла последнее место с тремя очками.