Сборная Италии вышла в полуфинал Евро-2020

Сборная Италии встретится с Испанией в полуфинале Чемпионата Европы-2020

Все голы были забиты в первом тайме. На 31-й минуте полузащитник Николо Барелла точно пробил по воротам Тибо Куртуа и вывел Италию вперед. На 44-й минуте Лоренцо Инсинье красивым ударом отправил мяч в дальний верхний угол и удвоил преимущество итальянцев. После пропущенного гола бельгийцы практически сразу получили право на пенальти, а Ромелу Лукаку сократил разрыв между бельгийцами..

В 1/4 финала осталось сыграть два матча: Чехия - Дания и Украина -Англия.

Евро-2020

Четвертьфинал

Бельгия – Италия – 1:2 (1:2)