Дасаев считает, что Сафонов заслужил стать основным вратарем в сборной

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов игрой на чемпионате Европы по футболу показал, что достоин права стать основным вратарем сборной России. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР, бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев.

«Считаю, что его игра заслуживает того, чтобы стать основным голкипером сборной России, - сказал Дасаев. - Он еще молодой, перспективный, пусть наиграется и поиграет. Вы знаете, у нас очень мало кандидатов во вратарской мастерской, в целом у нас нет конкуренции в сборной. Сейчас сложно сказать, может, кто-то выстрелит, но пока думаю, что Сафонову нужно давать шанс и дальше».

Сафонову 22 года, он дебютировал в составе сборной России 1 июня, сыграв 30 минут в товарищеской игре против поляков (1:1).