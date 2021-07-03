Максим Деменко: Уверен, что итальянцы могут дойти до финала Евро-2020

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко выразил уверенность, что сборная Италии дойдет до финала чемпионата Европы.

- Италия сейчас претендент на то, чтобы дойти до решающей стадии. Понятно, что в полуфинале может случиться все, это футбол, и в других матчах мы видели, что могут произойти вещи, которых никто не ожидает, как в игре Франции и Швейцарии. Но я уверен, что итальянцы могут дойти до финала, - приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Добавим, что сборная Италии, поочередно обыграв команды Турции (3:0), Швейцарии (3:0) и Уэльса (1:0), вышла в плей-офф турнира с первого места в группе А. В 1/8 финала итальянцы в дополнительное время взяли верх над Австрией (2:1), а в четвертьфинале одержали победу над Бельгией (2:1).

Отметим, что победа над Бельгией в четвертьфинале Евро-2020 стала для итальянской команды 15-й подряд в рамках турнира с учетом матчей квалификации.

В полуфинале чемпионата Европы, который состоится во вторник, 6 июля, сборная Италии встретится с Испанией.