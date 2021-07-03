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03 июля 14:41
автор: Александр Бойченко

Илья Геркус: Не много ли мы требуем от сборной России?

Подопечные Черчесова не смогли выйти из группы на Евро-2020.

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о том, кто может заменить Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

«О тренере национальной сборной. Давайте порассуждаем. Или помечтаем. Черчесов уйдет, это вопрос дней или недель. Может месяц. В любом случае уйдет. И другие. Привозят нового тренера. Красиво, замечательно. Слуцкий или Карпин. Может, Мусаева или Семина. Или еще красивее.

Состав должен быть молодым, перспективным и, конечно, по достоинству. Игра интересная, разнообразная, не одна игровая модель, а несколько. А так же, пусть смело играют. Это необходимо. Как венгры или датчане. Ну и более скромная зарплата, это важно. А для людей он будет мягче, скромнее, чтобы не был высокомерным. Вы думаете, мы не очень хотим? Может, надо быть поскромнее? »- передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Telegram-канал Геркуса.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова проиграла два из трех матчей группы В Евро-2020 и покинула турнир.

источник: «Спорт-Экспресс»
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