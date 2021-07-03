Максим Деменко: Украину может спасти только игра от обороны

Сборная Украины получит шанс обыграть британцев в четвертьфинале Евро-2020, если они будут играть строго в защите. Такое мнение высказал известный футболист, экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко, который также недолго играл за киевское «Динамо».

«Единственное, что может спасти Украину в матче с Англией, - это как можно больше играть в защите. Где-то должна быть удача, а вратарь должен спасать. Любая команда получает один или два момента в матче, даже если это угловой или штрафной удар. Все может случиться, но Англия - явный фаворит, и украинские футболисты это понимают. Они выйдут за рамки своих возможностей и попытаются доказать, что попали сюда не случайно.

Ранее полузащитник Украины Александр Зинченко заявил, что украинцы могут пройти дальше, если все футболисты сборной выйдут как на последний бой.