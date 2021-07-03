Леонардо Спинацолла: Для этой замечательной команды нет ничего невозможного

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола после четвертьфинального матча Евро-2020 с Бельгией (2:1) отметил, что сборная Италии способна на многое в этом турнире.

«К сожалению, все мы знаем, что произошло вчера, но наша мечта живет. Для этой замечательной команды нет ничего невозможного. Я скоро вернусь на поле, я в этом уверен! »- написал Спинаццола на своей странице в Instagram.

Напомним, на 79-й минуте матча Бельгия - Италия Спинаццола получил серьезную травму. Игрока унесли с поля на носилках, и на глазах у него были слезы. Позже стало известно, что у защитника диагностировали травму ахиллова сухожилия.