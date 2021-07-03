Виталий Кличко: Победы сборной всегда важны, особенно в период борьбы за независимость

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко поделился своими ожиданиями от матча четвертьфинала Евро-2020, в ходе которого встретятся сборные Украины и Англии.

«Победы в спорте важны для любой страны, но особенно характерны они сейчас для Украины. В конце концов, мы продолжаем бороться за свою территориальную целостность и независимость. Андрей Шевченко отлично разбирается во многих нюансах, поэтому уверен, что он дает необходимые советы всем игрокам. Но, честно говоря, субботняя игра будет самой сложной для нашей команды. Англия - одна из лучших команд Европы и мира», - цитирует Кличко The Sun.

Напомним, сборная Украины пробилась в четвертьфинал благодаря победе над шведами в 1/8 финала (2:1 ДВ). Для подопечных Андрея Шевченко матч в 1/4 финала - историческое достижение.