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03 июля 15:55
автор: Александр Бойченко

Виталий Кличко: Победы сборной всегда важны, особенно в период борьбы за независимость

Сборная Украины сыграет с Англией 3 июля в 22:00 мск в Риме.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко поделился своими ожиданиями от матча четвертьфинала Евро-2020, в ходе которого встретятся сборные Украины и Англии.

«Победы в спорте важны для любой страны, но особенно характерны они сейчас для Украины. В конце концов, мы продолжаем бороться за свою территориальную целостность и независимость. Андрей Шевченко отлично разбирается во многих нюансах, поэтому уверен, что он дает необходимые советы всем игрокам. Но, честно говоря, субботняя игра будет самой сложной для нашей команды. Англия - одна из лучших команд Европы и мира», - цитирует Кличко The Sun.

Напомним, сборная Украины пробилась в четвертьфинал благодаря победе над шведами в 1/8 финала (2:1 ДВ). Для подопечных Андрея Шевченко матч в 1/4 финала - историческое достижение.

источник: The Sun
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