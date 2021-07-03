Украина – Англия: Хендерсон забил четвертый мяч англичан

Счет в матче на четвертой минуте открыл нападающий английской сборной Гарри Кейн. В начале второго тайма защитник англичан Гарри Магуайр удвоил преимущество сборной Англии, а на 50-й минуте встречи Кейн оформил дубль и довел счет до крупного. Спустя 14 минут забитым мячом отметился полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон, для которого этот гол стал первым в 62 играх за национальную команду.

На данный момент идет второй тайм встречи, счет – 4:0 в пользу сборной Англии.

Добавим, что победитель этого матча встретится в полуфинале со сборной Дании, ранее обыгравшей команду Чехии (2:1).