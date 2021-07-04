Карасев продолжит работу на Евро-2020

Российский арбитр Сергей Карасев будет работать резервным арбитром на матче полуфинала Евро-2020 Италия - Испания, сообщает пресс-служба УЕФА.

Главным судьей на эту встречу назначен немец Феликс Брых, а его ассистентами будут Марк Борш и Штефан Лупп.

Карасев на Евро-2020 выступал в качестве главного арбитра на двух матчах групповой стадии (Италия - Швейцария, Германия - Венгрия), а также на встрече 1/8 финала Чехия - Нидерланды.

На четвертьфинальной стадии Карасев также работал резервным арбитром на игре Чехия - Дания.

Добавим, что матч Италия - Испания пройдет 6 июля в Лондоне.