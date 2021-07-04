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ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Англия 0 Дания 0
04 июля 20:57
автор: Максим Скороходов

Бывший тренер сборной Украины считает, что команда в четвертьфинале Евро проиграла психологически

Желто-синие сильно расстроили Александра Заварова своей игрой против сборной Англии.

Бывший тренер сборной Украины Александр Заваров недоволен игрой национальной команды в четвертьфинале чемпионата Европы против сборной Англии (0:4).

«В матче с Англией я не увидел у украинцев той самоотдачи и игры, которая должна быть. К сожалению, Украина проиграла, как только вышла на поле — проиграла психологически. Тренерский штаб не смог настроить и успокоить ребят. Не было эмоций. Украина проиграла безвольно и бесхарактерно. Очень расстроили», - приводит слова Заварова «Чемпионат».

Добавим, что в полуфинале Евро-2020 сборная Англии сыграет с командой Дании 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

источник: Чемпионат.com
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