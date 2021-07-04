Игорь Гамула: Сборная Украины на чемпионате мира в Катаре будет выглядеть лучше чем на Евро-2020

Тренер Игорь Гамула видит хорошие перспективы у сборной Украины по футболу.
«Безусловно, к чемпионату мира — 2022 жовто-блакитные добавят. А опыт, полученный на Евро-2020, придаст им уверенности. Предположу, что в Катаре они будут выглядеть еще лучше. Хотя, повторюсь, украинцы и на первенстве континента по ходу отдельных матчей смотрелись неплохо. У Шевченко в обойме есть как опытные ребята, которые еще не сказали своего последнего слова, так и молодые футболисты. Команда совершенно точно находится на правильном пути», - приводит слова Гамулы RT.
Напомним, что накануне сборная Украины в четвертьфинале чемпионата Европы проиграла команде Англии (0:4).
источник: «RT на русском»