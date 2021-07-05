Юссуф Поульсен: Они уверены, что переиграют нас? Это слишком смело

Нападающий Дании Юссуф Поульсен поделился своими ожиданиями от 1/2 финала чемпионата Европы 2020 года со сборной Англии.

«Англия - фаворит матча? Это мнение болельщиков и прессы, но игроки не всегда так думают. Мы дважды играли с Англией в Лиге Наций и набрали четыре очка, поэтому, если они уверены, что переиграют нас, то это слишком смело с их стороны», - цитирует Поульсена пресс-служба УЕФА.

Напомним, Дания смогла выйти из группы B благодаря победе над Россией в последнем туре группового этапа (4:1).