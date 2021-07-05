Гари Нэвилл назвал желаемый состав Англии на полуфинал с Данией

Бывший футболист сборной Англии, а ныне телеэксперт Гэри Невилл ответил на вопрос о предстоящем матче национальной сборной.

В полуфинале чемпионата Европы - 2020 британцы сыграют с Данией. Один из пользователей Twitter спросил Невилла, в каком составе должна играть сборная. Гэри ответил так: «В том же, но чтобы Сака вернуться в состав».

Напомним, что в предыдущем матче - с Украиной в четвертьфинале (4: 0) - сборная Англии играла со следующей комбинацией игроков: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Филлипс, Райс, Маунт, Санчо, Стерлинг, Кейн. На поле не появился полузащитник Букайо Сака.