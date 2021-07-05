Колыванов отметил изменения в футболе сборной Италии

Известный футболист и тренер, экс-наставник молодежных сборных России Игорь Колыванов, поделился своими ожиданиями от полуфинала Евро-2020 между Италией и Испанией.

«Я считаю, что те команды, которые вышли в полуфинал, этого заслуживают. И итальянцы, и испанцы показывают более агрессивный футбол, чем другие команды, более атакующий. Что касается итальянцев, то вдвойне приятно, что они из года в год меняли футбол. То, что они назвали «катеначчо» - пытались сыграть на результат, на «ноль», немного уступить и, по возможности, забить. Теперь Манчини сменил схему, итальянцы и испанцы стали похожи - обе команды играют в комбинированный футбол, быстро пытаются создать давление на другой стороне поля и имеют большое количество моментов », - сказал «Газете.Ru» Колыванов.

Напомним, что сборная Италии не проигрывает уже 32 матча кряду. На групповом этапе команда не пропустила ни одного мяча от своих соперников.