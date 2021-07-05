Олег Матыцин: Минспорт проанализирует работу тренерского штаба сборной России на Евро-2020

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что выступление сборной России на чемпионате Европы по футболу будет проанализировано на ближайшем заседании экспертного совета ведомства.

«Как договорились, в ближайшее время проведём заседание экспертного совета и проанализируем глубоко итоги чемпионата Европы, в том числе работу тренерского штаба», — приводит слова чиновника «RT на русском» со ссылкой на ТАСС.

Напомним, что сборная России не смогла пробиться в плей-офф на Евро-2020. Россия одержала победу над Финляндией (1:0), а также потерпела по одному разгромному поражению от Бельгии (0:3) и Дании (1:4).