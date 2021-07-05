Луис Энрике: Я буду пользоваться возможностью получить удовольствие от футбола

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике рассказал о предстоящем полуфинальном матче Евро-2020 с Италией.

«Я рассматриваю этот момент как возможность получить удовольствие от игры. Мои игроки в порядке, я очень за них рад. Не думаю, что обе команды смогут доминировать. Будет интересно посмотреть, кто победит в этой дуэли. В сборной Италии много прекрасных игроков, но самое главное, что это настоящая команда. Они атакуют и защищаются всей командой, как и мы. У обеих команд будут шансы », - цитирует слова Энрике пресс-служба УЕФА.

Матч Италия - Испания состоится 6 июля на стадионе Уэмбли. Встреча начинается в 22:00.