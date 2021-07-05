Роберто Манчини: У сборной Испании много молодежи и отличный тренер

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о предстоящем матче его команды в рамках полуфинала Евро-2020.

«Это будет сложная игра. Сборная Испания отличается от Бельгии, но мы все равно столкнемся со множеством трудностей. В последние несколько лет Испании была выдающейся командой, у них много молодежи и отличный тренер. Надеюсь, хоть раз журналисты окажутся правы, и мы выйдем в финал. Испания — топ-команда, нам будет непросто», — цитирует наставника Football Italia.

Добавим, что матч Италия - Испания пройдет 6 июля в Лондоне. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.