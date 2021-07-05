Манчини отреагировал на то, что итальянских болельщиков будет мало на стадионе

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини выразил сожаление, что полуфинальный матч чемпионата Европы в Лондоне пройдет при практически полном отсутствии итальянских болельщиков. Комментарий тренера цитирует The Guardian.

Матч 1/2 финала между сборными Италии и Испании состоится 6 июля (начало в 22:00 мск).

«Я думаю, что это довольно несправедливо», - сказал Манчини. «Матчи с полными трибунами - это хорошо для футбола. Но я действительно считаю неправильным, что у нас не будет половины трибун, заполненных итальянскими болельщиками, а испанских болельщиков будет достаточно на матче.