Леонардо Бонуччи: Матч с такой сильной командой добавит нам мотивации

«В этом матче нет фаворита. Мы хорошо продвигались по турнирной сетке, но еще ничего не выиграли. Нужно сосредоточить свое внимание на том, что надо улучшить. Матч с такой сильной командой должен добавить нам мотивации.

Испанию много критиковали, но Луис Энрике был прав, когда защищал команду и еще больше сплотил ее. Стартовый состав и вообще вся команда у них как одно неделимое целое. Когда встречаешь такую психологически сильную команду, игра всегда складывается непросто», - цитирует слова Бонуччи официальный сайт УЕФА.