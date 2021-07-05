Арбитр Федотов: Возможно, Карасеву потребуется время, чтобы он стал топ-арбитром

Арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о работе российского рефери Сергея Карасева на Евро-2020. Карасев не был назначен главным арбитром ни в одном из полуфиналов.

«Маккели - фаворит, он очень нравится Розетти. Об этом я говорил в начале турнира: тогда он ошибся в игре Италия - Турция, не увидев, как мяч попал в руку турецкого футболиста. Но тогда ему все же дали работу. А теперь дают полуфинал, хотя он далеко не лучший и даже не один из лучших судей на этом турнире.

Возможно, Карасеву дают понять - «ты только что вошел, знай свое место». Однажды Равшану Ирматову дали пять матчей подряд, а потом он исчез. Может, с Карасевым так поступать не хотят, и хотят сделать из него топ-рефери европейского уровня», - передает слова Федотова Чемпионат.com.

Напомним, Сергей Карасев отсудил несколько матчей группового этапа и одну встречу плей-офф между Голландией и Чехией (0:2).