Луис Энрике: Если Италия обыграет нас, то в финале я буду болеть за «Скуадру Адзурру»

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике симпатизирует сборной Италии - сопернику по полуфиналу чемпионата Европы, в случае поражения готов даже поддержать ее в финале турнира. Об этом он сообщил журналистам в понедельник в преддверии встречи команд, которая состоится в Лондоне.

«Здорово, что завтра я увижу Даниэле Де Росси, кстати, мы разговаривали с ним по телефону две или три недели назад. Десять лет назад мы были очень моложе, а потом в «Роме» вместе пытались улучшить игру команды.Завтра мы постараемся выиграть. Однако, если Италия пройдет дальше, то в финале я буду болеть за «Скуадру Адзурру», - сказал Луис Энрике.

Энрике возглавляет сборную Испании с 2019 года. Итальянская команда под руководством Роберто Манчини подошла к игре с беспроигрышной серией из 32 матчей. 6 июля состоится матч Италия - Испания.