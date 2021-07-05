Ринат Билялетдинов: Чем иностранец будет лучше Черчесова?

Бывший тренер московского «Локомотива» и казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал о перспективах экс-наставника «Спартака» Доменико Тедеско возглавить сборную России.

«Тедеско понимал менталитет, но не заслужил авторитета у игроков сборной России. Это и возраст, и то, что он не оставался в стране больше года. В нашей стране их либо резко возносят в небо, либо сильно опускают на землю. Вспомним Карреру. Или поговорим о Черчесове, который вчера был нашим всем, а теперь стал ничем. Вопрос к людям, которые будут принимать решение. Будет ли иностранец лучше Черчесова? Чем? России нужно пройти квалификацию на чемпионат мира, нужны ли нам сейчас кардинальные перемены или стабильность?», - рассказал Билялетдинов в интервью Газете.ru.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в Российской Премьер-лиге и вышла в Лигу чемпионов.

Сборная России на Евро-2020 заняла четвертое место в группе B и не вышла в плей-офф.