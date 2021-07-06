СМИ: Голкипер «Манчестер Юнайтед» Де Хеа может быть отдан в аренду

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может покинуть команду. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, руководство клуба готово рассмотреть вариант с арендой 30-летнего испанца.

В прошлом сезоне Де Хеа провел 36 матчей во всех турнирах, пропустив 46 мячей.

Напомним, что Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» в 2011 году за 25 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 441 матч, в 155 из которых оставил ворота «сухими». В составе «красных дьяволов» Давид стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, трех Суперкубков Англии и Кубка лиги, а также победителем Лиги Европы.

Действующее соглашение голкипера рассчитано до лета 2023 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость испанца составляет 18 миллионов евро.