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06 июля 08:40
автор: Степан Шереметьев

СМИ: Голкипер «Манчестер Юнайтед» Де Хеа может быть отдан в аренду

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года.

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может покинуть команду. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, руководство клуба готово рассмотреть вариант с арендой 30-летнего испанца.

В прошлом сезоне Де Хеа провел 36 матчей во всех турнирах, пропустив 46 мячей.

Напомним, что Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» в 2011 году за 25 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 441 матч, в 155 из которых оставил ворота «сухими». В составе «красных дьяволов» Давид стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, трех Суперкубков Англии и Кубка лиги, а также победителем Лиги Европы.

Действующее соглашение голкипера рассчитано до лета 2023 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость испанца составляет 18 миллионов евро.

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