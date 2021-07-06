Педри заявил о своем желании выйти в основе на игру с Италией

Полузащитник сборной Испании Педри поделился своими ожиданиями от полуфинального матча чемпионата Европы по футболу 2020 года со сборной Италии.

«Сейчас я сконцентрирован исключительно на игре с Италией. Я хочу быть в составе. Если тренер предоставит такую возможность, я буду много работать и отдавать все свои силы, как и все», - цитирует Педри пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций.

Полузащитник также ответил, что в будущем хотел бы улучшить в своей игре.

«Одно из вещей, которые я хотел бы улучшить, - это проход в штрафную и завершение атаки», - сказал он.