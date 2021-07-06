Фабио Капелло сравнил стиль сборной Англии с тактикой Гвардиолы

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло оценил уровень сборной Англии перед матчем 1/2 финала Евро-2020 с Данией.

Думаю, Саутгейт увидел, что тактика бездействия, когда мяч находится в ногах соперника, не работает. Теперь центральные защитники атакуют высоко на нападающего, получившего мяч. То, что они не пропускают, зависит от смены стиля. Кстати, вратарь Пикфорд неплохо играет ногами - это еще один сильный момент. Британцы сейчас сразу же следят за мячом. Они вобрали в себя лучшее из того, что делает Гвардиола», - цитирует Corriere della Serra Капелло.

Полуфинальный матч Евро Дания - Англия состоится 7 июля. Встреча состоится на стадионе Уэмбли в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.