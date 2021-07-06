Леонардо Бонуччи: Мората - один из лучших в мире

Защитник Италии Леонардо Бонуччи поделился своими ожиданиями от встречи в полуфинале чемпионата Европы по футболу 2020 года с нападающим сборной Испании Альваро Моратой, который является его партнером по Ювентусу (Турин).

«Альваро - мой друг. Мы очень близки и много времени проводим вместе. Я был удивлен, когда услышал критику в его адрес. Мората - замечательный человек, отличный футболист и хороший друг. Он один из лучших нападающих в мире. Италия должна очень осторожно играть против него», - цитирует Бонуччи пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

В прошлом сезоне за «Ювентус» Мората провел в общей сумме 44 матча и отличился 20 раз во всех турнирах.