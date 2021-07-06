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ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Испания 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Англия 0 Дания 0
06 июля 10:06
автор: Александр Бойченко

Леонардо Бонуччи: Мората - один из лучших в мире

Полуфинал между Италией и Испанией в рамках Евро-2020 состоится 6 июля в 22:00 мск.

Защитник Италии Леонардо Бонуччи поделился своими ожиданиями от встречи в полуфинале чемпионата Европы по футболу 2020 года с нападающим сборной Испании Альваро Моратой, который является его партнером по Ювентусу (Турин).

«Альваро - мой друг. Мы очень близки и много времени проводим вместе. Я был удивлен, когда услышал критику в его адрес. Мората - замечательный человек, отличный футболист и хороший друг. Он один из лучших нападающих в мире. Италия должна очень осторожно играть против него», - цитирует Бонуччи пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

В прошлом сезоне за «Ювентус» Мората провел в общей сумме 44 матча и отличился 20 раз во всех турнирах.

источник: UEFA (УЕФА)
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