Фанат сборной Швейцарии: В Европе есть стереотип, что россияне − немного холодные и закрытые люди

Швейцарский фанат Лука Лаутенбах, ставший героем соцсетей после победы его команды над Францией в 1/8 финала чемпионата Европы, рассказал, как его встретили российские фанаты.

− Россияне − очень приятные и дружелюбные люди. В Швейцарии и в целом в Европе у нас есть стереотип, что россияне − это немного холодные и закрытые люди, которые не подпускают тебя близко. Я тоже так думал. Но, когда я приехал в Россию, мое мнение поменялось на полностью противоположное. Россияне − очень гостеприимные и добрые люди, − приводит слова Лаутенбаха «Газета.Ru».

Напомним, что сборная Швейцарии вышла в плей-офф чемпионата Европы с третьего места в группе А. В 1/8 финала швейцарская команда переиграла Францию (3:3, 5:4 – пен.), а в четвертьфинала уступила Испании (1:1, 1:3 – пен.).