Швейцарский фанат: Горжусь тем, как сборная выступила на чемпионате Европы

Швейцарский фанат Лука Лаутенбах, ставший героем соцсетей после победы его команды над Францией в 1/8 финала чемпионата Европы, поделился впечатлениями об игре своей сборной на турнире.

- Я невероятно горжусь тем, как сборная Швейцарии выступила на этом турнире. Мы играли на удивление хорошо - особенно против Турции и Франции. Даже в матче с Испанией мы выглядели неплохо. Я до сих пор считаю, что если бы Римо Фройлер не получил красную карточку на 77-й минуте, мы могли бы не проиграть, - передает слова Лаутенбаха «Газета.ru».

Напомним, что сборная Швейцарии вышла в плей-офф чемпионата Европы с третьего места в группе А. В 1/8 финала швейцарская команда переиграла Францию (3:3, 5:4 – пен.), а в четвертьфинала уступила Испании (1:1, 1:3 – пен.).