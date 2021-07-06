Известный болельщик сборной Швейцарии: Мне кажется, что Италия выиграет этот Евро

Швейцарский фанат Лука Лаутенбах, ставший героем соцсетей после победы его команды над Францией в 1/8 финала чемпионата Европы спрогнозировал матч между Испанией и Италией.

− Я думаю, Италия − фаворит, и она победит испанцев с счетом 2:0. Более того, мне кажется, что Италия выиграет этот Евро, − прокомментировал Лаутенбах «Газете.ru».

Беспроигрышная серия сборной Италии достигает уже 32 матча. На групповом этапе Евро-2020 команда не пропустила ни одного мяча в свои ворота. На прошлой стадии плей-офф подопечные Роберто Манчини выиграли сборную Бельгии (2:1).