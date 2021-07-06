Андрей Червиченко: Йоахим Лев - подарок для сборной России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о кандидатах на пост нового главного тренера сборной России.

«За Лева я двумя руками, с ним Германия была вершиной и непобедимой, но рано или поздно всему приходит конец. Считаю, что передержка не всегда бывает полезной, нужно вовремя уйти. Зидан недавно показал это, когда покинул «Реал Мадрид». Человек с таким опытом, пониманием и багажом титулов как Лев - подарок для нашей команды. Не совсем уверен, что будет возможность договориться с ним, но для нас это будет лучший опыт, чем с Хиддинком», - передает слова Червиченко Чемпионат.com.

На Евро-2020 сборная Германии не смогла преодолеть барьер 1/8 финала, уступив Англии (2:0). На Чемпионате мира в России немцы не смогли выйти из группы.