Боярский убежден, что Лев является лучшим кандидатом для сборной России

Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский выразил мнение, что российские специалисты не хотят возглавить сборную России из-за повышенного внимания и давления.

«На российских тренеров оказывается повышенное давление, поэтому многие отказываются возглавлять сборную.

Выбирая из Лева, Петковича и Боаша, я предпочитаю немца. Я не специалист, поэтому не имею права давать советы. Но мне кажется, что смена тренера в любом случае приведет к улучшению. Это необходимо», - сказал Боярский в интервью корреспонденту «Чемпионата».