Ринат Дасаев: Выход один - надо ужесточать лимит

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказал свое мнение об ограничении числа легионеров в РПЛ после неудачного выступления сборной России на Евро-2020.

«Мы можем сколько угодно жаловаться на отсутствие результатов, но ничего не изменится. Выход один - надо ужесточать лимит. В состав должно входить не более четырех легионеров. Тогда наши игроки начнут развиваться, а иностранцы приедут качественные. И вот к нам приходят неликвидные акции, которые в Европе просто никому не нужны.

Также следует ввести потолок зарплат: молодые игроки получают в несколько раз больше, чем тренер, как их слушать и уважать? Тренер пытается что-то передать, но он для них никто», - приводит слова Дасаева «Sport24.ru».

Напомним, сборная России не смогла выйти из группы на Евро-2020, пропустив вперед Бельгию, Данию и Финляндию. На европейском первенстве подопечные Станислава Черчесова смогли заработать три очка во встрече с финнами.