Евро-2020. Стартовые составы полуфинала Италия - Испания

Пресс-служба УЕФА опубликовала стартовые составы полуфинального матча чемпионата Европы между Италией и Испанией.
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.
Испания: Симон, Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Альба, Коке, Бускетс, Педри, Ферран Торрес, Оярсабаль, Ольмо.
Напомним, что обслужит игру немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом, а российский судья Сергей Карасев будет резервным арбитром.
источник: UEFA (УЕФА)