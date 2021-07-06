Сборная Англии является главным фаворитом Евро-2020

Сборная Англии является главным фаворитом на победу в чемпионате Европы, сообщает Hypebeast.

Издание ссылается на данные экспертов Goldman Sachs, которые оценивают вероятность победы команды Гарета Саутгейта в 57,7 процента.

Как информирует «Профиль», в Golman Sachs вычислили, что Англия победит Данию в основное время со счетом 2:1, а потом в финале Евро выиграет у Испании, шансы которой на победу в финале составляют всего 24,6 процента.

Отмечается, что прогноз опирается на статистику шести тысяч матчей, сыгранных с 1980 года, и учитывает такие факторы, как численность команды, текущая форма, место проведения матча и то, как каждая сборная выступала во время крупных турниров.

Добавим, что полуфиналы и финал Евро-2020 пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Сегодня сыграют Италия и Испания, завтра Англия и Дания. Решающая игра за титул сильнейшей сборной Европы пройдет в воскресенье 11 июля.