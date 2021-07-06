Более 300 000 болельщиков воспользовались бесплатным проездом во время Евро-2020 в Петербурге

Городской комитет по транспорту Санкт-Петербурга отчитался по количеству болельщиков воспользовавшихся правом на бесплатный проезд в общественным транспорте во время матчей Евро-2020.

«329 792 пассажира воспользовались правом бесплатного проезда в общественном транспорте. Основная нагрузка по перевозке болельщиков ожидаемо легла на метрополитен», - приводит сообщение пресс-службы комитета ТАСС.

Напомним, что Санкт-Петербурге прошли шесть матчей группового этапа Евро-2020, включая игры сборной России против Бельгии и Финляндии, а также четвертьфинал Швейцария - Испания.