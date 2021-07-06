Шмейхель напомнил журналисту, что Англия не побеждала на чемпионатах Европы

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель высмеял английского журналиста.

Во время пресс-конференции перед полуфинальным матчем один из репортеров спросил Шмейхеля, сможет ли Дания помешать английским футболистам вернуть трофей лучшей команды домой. Голкипер датчан напомнил, что сборная Англии никогда не становилась чемпионом Европы. Журналист возразил, что это произошло в 1966 году. На что Шмейхель ответил: «А разве это был не чемпионат мира?»

Напомним, что сборная Англии по футболу всего один раз выигрывала крупный международный турнир. И это был домашний чемпионат мира 1966 года.