Сборная Италии обыграла Испанию по пенальти и вышла в финал Евро-2020

Сборная Италии победила в полуфинале чемпионата Европы команду Испании со счетом 1:1 (пен.: 4:2).

В основное и дополнительное время матч закончился вничью: на гол итальянского полузащитника Федерико Кьезы на 60-й минуте сборная Испании ответила точным ударом Альваро Мораты (80). А в серии пенальти были точнее итальянские футболисты (4:2).

Добавим, что завтра во втором полуфинале сыграют Англия и Дания. Решающий матч за титул сильнейшей сборной Европы пройдет в воскресенье 11 июля. Обе встречи будут сыграны в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Евро-2020

Полуфинал