Карасев объявил о завершении работы на Евро-2020

Российский арбитр Сергей Карасев завершил работу на чемпионате Европы-2020.
«Всем привет! Евро-2020 — это мощь! Было очень круто! Лечу домой!» — написал судья в своем Инстаграме.
Таким образом, россиянин не будет обслуживать финальный матч турнира.
Напомним, что Карасев судил матчи группового этапа Италия — Швейцария (3:0) и Германия — Венгрия (2:2), а также встречу 1/8 финала Нидерланды — Чехия (0:2).
Добавим, что российский арбитр был назначен резервным судьей на полуфинальный матч, в котором играли сборные Италии и Испании (1:1, 4:2 — по пенальти).