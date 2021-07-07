Евро-2020. Стартовые составы полуфинала Англия - Дания

Пресс-служба УЕФА опубликовала стартовые составы полуфинального матча чемпионата Европы между сборными Англии и Дании.
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс, Сака, Маунт, Стерлинг, Кейн.
Дания: Шмейхель, Вестегор, Кьер, Крситенсен, Мехле, Штригер, Дилейни, Хойберг, Дамсгор, Дольберг, Брэйтуэйт.
Напомним, что накануне первым финалистом турнира стала команда Италии. Решающая игра за звание лучшей национальной команды Старого Света пройдет 11 июля также в Лондоне на «Уэмбли».
источник: UEFA (УЕФА)