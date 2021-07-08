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ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Англия 0
08 июля 10:52
автор: Максим Скороходов

Петер Шмейхель: Споры будут идти очень долго, но это не пенальти

Сборная Англии победила в полуфинале Евро-2020, благодаря одиннадцатиметровому удару, назначенному в дополнительное время.

Экс-голкипер сборной Дании Петер Шмейхель высказал свое мнение о назначенном пенальти в дополнительное время полуфинального матча чемпионата Европы против команды Англии.

«Большая ошибка. Споры будут идти очень долго, но это не пенальти. Я бы отнесся к поражению спокойнее, если бы англичане забили в одном из своих многочисленных моментов. Но, к сожалению, арбитр ошибся. Я знаю всеобщее мнение об этом пенальти. У меня весь телефон в сообщениях, что это не одиннадцатиметровый. В любом случае, мы очень гордимся датской сборной» , - приводит слова Шмейхеля RT, ссылаясь на beIN Sports.

Отметим, что сам одиннадцатиметровый удар Гарри Кейн не реализовал, но успел добить мяч в пустые ворота.

В финале Евро-2020 сборная Англии встретится с Италией. Матч пройдет 11 июля в Лондоне на арене «Уэмбли».

источник: «RT на русском»
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