Петер Шмейхель: Споры будут идти очень долго, но это не пенальти

Экс-голкипер сборной Дании Петер Шмейхель высказал свое мнение о назначенном пенальти в дополнительное время полуфинального матча чемпионата Европы против команды Англии.

«Большая ошибка. Споры будут идти очень долго, но это не пенальти. Я бы отнесся к поражению спокойнее, если бы англичане забили в одном из своих многочисленных моментов. Но, к сожалению, арбитр ошибся. Я знаю всеобщее мнение об этом пенальти. У меня весь телефон в сообщениях, что это не одиннадцатиметровый. В любом случае, мы очень гордимся датской сборной» , - приводит слова Шмейхеля RT, ссылаясь на beIN Sports.

Отметим, что сам одиннадцатиметровый удар Гарри Кейн не реализовал, но успел добить мяч в пустые ворота.

В финале Евро-2020 сборная Англии встретится с Италией. Матч пройдет 11 июля в Лондоне на арене «Уэмбли».