Кашшаи заявил, что получил множество положительных отзывов о судействе Карасева на Евро-2020

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи прокомментировал работу бригады Сергея Карасева на чемпионате Европы.

«В трех своих матчах они, как послы, представляли Россию и российское судейство. Карасев, Демешко и Гаврилин работали лишь с незначительными ошибками, и я получил много положительных отзывов об их выступлениях от европейских судей. После этого успешного турнира у них есть все шансы на участие в чемпионате мира 2022 года. РФС будет полностью поддерживать команду Карасева в этот подготовительный период», - приводит слова Кашшаи ТАСС.

Напомним, что Карасев судил матчи группового этапа Италия — Швейцария (3:0) и Германия — Венгрия (2:2), а также встречу 1/8 финала Нидерланды — Чехия (0:2). Помимо этого россиянин был резервным арбитром на игре Австрия - Северная Македония (3:1), четвертьфинале Чехия - Дания (1:2) и полуфинале Италия - Испания (1:1, пен.: 4:2).