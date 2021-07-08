Юрий Семин: Поставить такой пенальти - несправедливо по отношению к Дании

Бывший главный тренер московского локомотива Юрий Семин высказал несогласие с решением Данни Маккели для назначения пенальти за падение англичанина Рахима Стерлинга Евро-2020 в Англии - Дания (2:1 ДВ).

«В таком матче поставить такой пенальти.. Это было несправедливо. Это была потрясающая игра, самый высокий уровень напряжения. Я думаю, что защитник Дании не нарушал правила. Почему не вмешался VAR? Рефери отсудил блестяще, но принял это решение. Матч был крутым, полон эмоций. Они показали аудитории, что футбол не стоит, и игроки становятся выше и выше в своих навыках», - передает слова Семина «Чемпионат».

Сборная Дании добралась до полуфинала, заняв второе место в группе с тремя очками и обыграв Чехию с Украиной в плей-офф Евро-2020.