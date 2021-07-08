Андрей Червиченко: Это позор европейского футбола, никакого пенальти даже близко не было

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко жестко высказался о победе Англии над Данией и о судействе в этом матче.

- Рискну предположить, что вы не рады победе англичан.

- Совсем не рад, это позор европейского футбола. Никакого пенальти не было даже близко. Я с друзьями перед матчем обсуждал шансы. Они спрашивали на кого ставить, прикидывали шансы.

Я сказал, что англичан будут тащить за уши, судья обязательно какую-нибудь поганку придумает.

Но все-таки думал, что судья будет в середине поля англичанам подсвистывать, сбивать скорость датчанам. По мелочам, как опытные арбитры умеют. Но, что они настолько охамеют, что выдумают пенальти из ничего, мне в голову такое прийти не могло.