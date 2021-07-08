Саутгейт прокомментировал обратную замену Грилиша

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал замену полузащитника Джека Грилиша в дополнительное время в полуфинальном матче чемпионата Европы-2020 против Дании (2:1).

«Джек в порядке, он все понимает. Он был великолепен, когда вышел на поле. Но Дания восстановила схему и послала в атаку четырех человек, поэтому нам понадобился дополнительный защитник. Я не хотел исключать Стерлинга из игры, потому что команде была нужна его скорость. Оказалось, что мне пришлось выбирать между двумя парнями, которые недавно вышли на поле», - цитирует слова Саутгейта Daily Mail.

Сборная Англии пробилась в финал Евро. Ранее британцы ни разу в истории не добирались до такой стадии на чемпионате Европы.