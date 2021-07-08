Гари Невилл: В стране настоящий национальный праздник, наслаждайтесь

Бывший футболист сборной Англии Гари Невилл прокомментировал выход национальной сборной в финал после победы в полуфинальном матче с Данией (2:1 по ДВ).

«Раньше у нас ничего не получалось. Мы пережили столько боли, нервозности и разочарований, и теперь будем играть в финале. Этим парням нужно будет как можно больше сконцентрироваться в течение следующих нескольких дней. Нам это не нужно, вся страна на ушах. Настоящий национальный праздник, наслаждайтесь», - цитирует Невилла Reuters со ссылкой на ITV.

Сборная Англии впервые в своей истории сыграет в финале Чемпионата Европы. Ранее команда смогла пройти только в полуфинал - в 1996 году.