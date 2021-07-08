УЕФА открыл дело против сборной Англии из-за болельщика, пытавшегося ослепить Шмейхеля

Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА открыла дисциплинарное дело против сборной Англии из-за использования английским болельщиком лазерной указки, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу организации.

Фанат, таким образом, пытался помешать на 104-й минуте полуфинала Евро-2020, отбить вратарю датчан Касперу Шмейхелю пенальти в исполнении форварда сборной Англии Гарри Кейна.

Отметим, что это ему не удалось, но Кейн успел сыграть на добивании и забил победный мяч в пустые ворота.

В финале Евро-2020 сборная Англии встретится с Италией. Матч пройдет 11 июля в Лондоне на арене «Уэмбли».