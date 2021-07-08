Владимир Пономарев: Есть предпосылки, что чемпионом Евро-2020 станет Англия

Бронзовый призёр чемпионата мира по футболу 1966 года Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча сборных Англии и Италии в финале Евро-2020.

«Кто займет первое место - вопрос сложный, но уже есть предпосылки к тому, что это будет Англия», - передает «РТ» со ссылкой на интервью HCH.

Пономарев также выразил мнение, что в полуфинальной встрече со сборной Дании британцы заработали пенальти «на пустом месте».

Как отметил эксперт, он просмотрел момент, когда Рахим Стерлинг несколько раз упал.

«Никто не трогал его там и близко, на мой взгляд: ни по ноге, ни по руке. В любом случае мы получили пенальти, забили гол и выиграли матч», - сказал он.